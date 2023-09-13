Одежный рынок: масштаб или дизайн?

Конкуренция в одежном ритейле нарастает с каждым днем. «Старые» розничные компании стремятся занять освободившийся от иностранцев рынок, расширяя торговые площади и ассортимент. При этом они стремительно меняют позиционирование своих брендов, которые теперь выходят обновленными из тени Zara и H&M.

На днях сразу три компании объявили об открытии розничных магазинов в обновленных концептах. Сеть O’STIN открыла первый магазин в новом дизайне в Новосибирске. Принцип концепции назвали 4.0 Advanced. «Он подчеркивает городской характер интерьера в сочетании с природными текстурами. Торговое оборудование выполнено из промышленных материалов — стали и бетона», — сообщают в компании. Бренд рассчитывает на привлечение модной аудитории.

Лидирующая на сегодняшний день компания — Gloria Jeans — в эти выходные откроет крупнейший магазин бренда в ТК «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. В нем компания запускает студию кастомизации GJ Factory, где покупатель может добавить уникальные элементы на свою одежду — патчи, наклейки, вышивку или гравировку ультрасовременным лазером. Такая студия уже работает во флагманском магазине в Москве на Тверской улице.

Еще одна давно работающая одежная компания — Finn Flare — на днях после масштабной реконструкции открыла флагманский магазин в торговом центре «Авиапарк», и тоже в обновленной концепции. Компания превратила магазин в стильную фотозону и сделала акцент на скандинавский минимализм, усилив тем самым изначальный «скандинавский» код бренда.

Компании активно масштабируют бизнес. То, что российские потребители сдержанно отнеслись к новым турецким магазинам, — это подарок для наших компаний. Куда более серьезная конкуренция ожидается между российскими брендами. У молодых компаний — Lime, Gate31, UShatava, Brusnika и других — нет такого масштаба и охвата аудитории, как у лидеров массового рынка, да и работают они в более высоком ценовом сегменте. Однако уже очевидны их конкурентные преимущества — это креативность, умелое продвижение в социальных сетях и ставка на модные тренды.