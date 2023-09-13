Памфилова сообщила, что явка на выборах стала самой высокой за последние 10 лет

Явка на выборах 2023 года составила около 45,6%, став рекордной с точки зрения активности граждан на региональных выборах за последние десять лет.

Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, она увеличилась. И составляет более высокую цифру, это высокая явка, и составляет 45,6%», — заявила Памфилова.

Глава Центризбиркома уточнила, что это рекордный показатель с 2013 года, «рекордный показатель ровно за 10 лет на региональных выборах».

Она отметила, что в ходе региональных выборов 2023 года проходили 4,2 тыс. избирательных кампаний, в них участвовали 31,5 млн избирателей из 67 млн тех, кто был включен в списки избирателей; было избрано 29 тыс. кандидатов от 13 партий.

Выборы в единый день голосования в большинстве регионов стартовали 8 сентября и проходили три дня. Состоялись выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, в первый раз были проведены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.