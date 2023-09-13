«Почта России» откроет дочернюю компанию в Дубае

«Почта России» планирует открыть дочернюю компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, так как обмен посылками и корреспонденцией с этой страной за последнее время вырос в разы. Федеральный почтовый оператор для открытия своих представительств рассматривает и другие страны, сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

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«Объем нашего сотрудничества с новыми странами БРИКС за последнее время вырос рекордными темпами — более чем на 80%. Здесь, конечно, отдельно выделяются Объединенные Арабские Эмираты, рост почтового обмена кратный. Сейчас мы работаем над открытием компании в Дубае, в ОАЭ, а также рассматриваем и другие страны. Мы как логисты идем за спросом, за клиентами, ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения», — рассказал Волков.

По его словам, «Почта России» взаимодействует более чем со 130 странами. На долю Китая, в частности, приходится 96% всех международных отправлений, а со стороны российского бизнеса появился значительный интерес к Турции. Федеральный почтовый оператор готов «принимать соответствующие решения» по мере того, как будут расти товарообороты и активность экспортно-импортных отношений, отметил он.

«На сегодняшний день шесть стран прекратили с Россией почтовое сообщение. Еще с некоторыми возникают определенные логистические сложности, но мы все-таки стараемся не прерывать почтовый обмен... Мы оставляем в Германии наш офис, ведем контакты с нашими коллегами. Объемы доставки, конечно, несколько сократились, но и не обнулились. Самое интересное, что в почтовом экспорте, несмотря на снижение доли, первое место по-прежнему занимают США», — добавил Волков.

