Почти 500 коммерческих объектов реализовали власти Москвы в ЦАО с начала года

По итогам января-августа текущего года власти Москвы продали на торгах право покупки и аренды более чем 460 коммерческих объектов, расположенных в Центральном административном округе (ЦАО) города. В их числе коммерческие помещения, нежилые здания, нестационарные торговые объекты и машино-места, сообщил 13 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 8 месяцев 2023 года в Центральном административном округе столицы было реализовано 466 объекта земельно-имущественных торгов. Более половины из них – нежилые здания и коммерческие помещения. С начала года инвесторы приобрели и арендовали 244 таких объекта, за каждый из которых конкурировали в среднем 6 претендентов», — рассказал Владимир Ефимов.

В том числе, участники аукционов активно конкурировали за машино-места, расположенные в подземных паркингах и на многоуровневых наземных автостоянках в ЦАО. С начала года продали 129 таких объекта, на покупку каждого из них в среднем претендовали по 6 человек.

«Спросом у инвесторов пользуются также нестационарные торговые объекты в ЦАО. В них победители торгов открывают кафе и пункты проката спортивного инвентаря, продовольственные и сувенирные магазины или самостоятельно размещают павильоны, киоски, — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. — В январе – августе на городских аукционах в центре Москвы было реализовано 93 таких объекта, а за один лот конкурировали в среднем по 3 участника торгов».

Напомним, что такие объекты власти столицы реализуют через открытые торги, публичные предложения, а также аукционы без объявления цены. Информацию о лотах публикуют на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в них нужно зарегистрироваться на этом онлайн-ресурсе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.