Поврежденные при украинской атаке на Севастополь корабли будут восстановлены и продолжат боевую службу

Военные корабли, поврежденные в результате украинского удара по Севастополю, будут восстановлены и продолжат боевую службу, заявили в Минобороны РФ.

«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября т.г., будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания крылатых ракет ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе. В Минобороны уточнили, что средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет противника.

Власти Севастополя проинформировали, что в результате ракетной атаки ВСУ возникло возгорание на южной площадке завода имени Серго Орджоникидзе, пострадали 24 человека, передает «Интерфакс». Сообщается также, что повреждены восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный.

В настоящий момент пожар на площадке завода фактически ликвидирован, рассказали в экстренных службах.

Судоремонтный завод был построен в Севастополе в 1783 году, в настоящее время он располагается на двух площадках общей площадью 53 га. За время своего существования он построил более 500 и отремонтировал свыше 5 тыс. кораблей и судов.