Путин раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по двусторонним отношениям Москвы и Пхеньяна, а также по ситуации в Дальневосточном регионе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил сам Путин.

«Начало хорошее. Очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», — сказал глава государства.

По словам президента, большой ущерб взаимоотношениям между КНДР и Россией нанесла пандемия, когда Северная Корея была фактически закрыта от внешнего мира.

«Но у нас очень много интересных проектов», — заверил Владимир Путин.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об инициативах в области транспорта и логистики. «Имеется в виду возобновление работы порта, морского порта, где можно сделать очень хороший такой логистический треугольник... Потом автомобильная дорога на Китай, здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом», — рассказал российский лидер.

Также президент сообщил, что на встрече обсуждали развитие сельского хозяйства. «И в этом плане у нас, конечно, есть что предложить. Мы и гуманитарную помощь оказываем этой стране, но помимо гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие», — подчеркнул Владимир Путин.