Россия вышла из «антиядерных» санкций против КНДР

Бронированный поезд, на котором с Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, пересек границу в районе железнодорожного моста через реку Раздольную в Приморском крае 12 сентября в 05:15 по московскому времени и без остановки продолжал движение на север до станции Хасан. Там его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, встреча проходила под военный оркестр.

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Для лидера КНДР эта поездка стала первым зарубежным визитом за 3,5 года — с начала ковидной пандемии.

В момент приезда Ким Чен Ына Президент РФ Владимир Путин работал на площадках Восточного экономического форума во Владивостоке. Встреча руководителей России и КНДР состоялась на другой день — в среду, 13 сентября на космодроме Восточный, который северокорейский лидер попросил ему показать.

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Экскурсию по космодрому для глав государств провел гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук. Показывая стартовый комплекс для ракет «Союз-2», Нестечук рассказал, в частности, что именно с Восточного ракета-носитель может вывести максимальный груз на орбиту: на 2 тонны больше, чем с Байконура и на тонну больше, чем с Северного. Лидеры стран осмотрели сборочный цех ракеты «Ангара», строящийся стартовый комплекс для нее и Центр управления пусками.

Владимира Путина и Ким Чен Ына сопровождали вице-премьер, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, член президиума ЦК Трудовой партии Кореи, маршал КНДР Пак Чон Чхон и «главный инженер Северной Кореи» — директор департамента производства боеприпасов КНДР Чо Чун Рени.

Здесь же, на космодроме Восточный, прошли переговоры: сначала в расширенном составе, а потом между двумя лидерами в формате тет-а-тет. На переговоры в расширенном составе Владимир Путин со стороны России пригласил министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, вице-премьеров Дениса Мантурова и Марата Хуснуллина, которые отвечают за промышленность и строительство соответственно, и министра транспорта Виталия Савельева. Суммарно оба раунда переговоров продолжались чуть более двух часов.

Первые их итоги озвучил корреспондентам «России-24» Сергей Лавров: «Больше никаких санкций против КНДР со стороны России не будет. Будем взаимодействовать только как равноправные партнеры. И через Совбез ООН новые антикорейские санкции не пропустим – заблокируем».

Еще через несколько минут Лавров расшифровал эту мысль для корреспондента ВГТРК Павла Зарубина: «Санкции против Северной Кореи принимались в совершенно другой политической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, когда были достаточные серьезные дебаты в Совете Безопасности. Но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад… Мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры».

А сам Владимир Путин по итогам переговоров сообщил, что «у нас очень много интересных проектов», и уточнил, что речь идет, в частности, об инициативах в области транспорта и логистики.

«Имеется в виду возобновление работы порта, морского порта, где можно сделать очень хороший такой логистический треугольник... Потом автомобильная дорога на Китай, здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом», — рассказал российский лидер.

Также Президент сообщил, что на встрече обсуждали развитие сельского хозяйства. «И в этом плане у нас, конечно, есть что предложить. Мы и гуманитарную помощь оказываем этой стране, но помимо гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие», — подчеркнул Владимир Путин.

Два тоста за обедом

В своем тосте Владимир Путин напомнил, что в этом году Россия и КНДР отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

«Советский Союз первым признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику. Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня сообща действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», – сказал Президент России.

Далее Владимир Путин сказал товарищу Ким Чен Ыну, что тот твердо и уверенно следует курсом, который заложен выдающимися государственными деятелями: основателем КНДР Ким Ир Сеном и продолжателем его дела Ким Чен Иром – они были искренними и настоящими друзьями нашей страны.

Также Президент России отметил: космодром Восточный – это не единственное, что увидит лидер КНДР в ходе визита, он приглашен посетить еще целый ряд военных и промышленных объектов.

«В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг – старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами», – завершил тост Путин.

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил искреннюю признательность за прием, также назвав российского Президента товарищем Путиным, и передал от корейского народа боевой и теплый братский привет всему российскому народу, который поднялся для осуществления исторического дела – надежно защитить стратегические интересы России.

«Товарищи, наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене ожесточенно разворачивается противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью. Только что мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на корейском полуострове и в Европе, и пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия в борьбе за безопасность и дело мира», – сказал Ким Чен Ын.

Глава КНДР высказал мнение, что расширять и развивать российско-корейские отношения дружбы и сотрудничества – это не только полностью отвечает интересам народов двух стран, но и является требованием современности.

«Буду с Президентом выстраивать на долгие времена устремленные в будущее отношения. Я чувствую на российской земле боевой дух и кипучую энергию, вижу достижения российского народа в деле построения сильной современной России под правильным руководством товарища Путина», - продолжил речь северокорейский лидер.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что героическая российская армия и народ одержат победы сразу на двух фронтах: на фронте СВО, и «в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию».

«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого товарища Владимира Владимировича Путина! За новые победы великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей! За героическую российскую армию и народ, которые блестяще наследуют традицию победы!», – завершил тост Ким Чен Ын.

России не требуется «военная помощь» КНДР

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Кима, которое он высказал «Эксперту», визит Ким Чен Ына в Россию связан с СВО лишь косвенно, потому что Россия не нуждается ни в северокорейском оружии, ни в добровольцах из КНДР (эти темы звучали накануне визита в СМИ).

«Связь между визитом Ким Чен Ина и СВО точно такая же, как улучшившиеся отношения России с Африкой или с Индией, – сказал «Эксперту» Евгений Ким. – Развивающиеся страны увидели в России силу, способную противостоять коллективному Западу, и готовы сплотиться вокруг нашей страны, чтобы искать у нас защиты, когда мы станем еще сильнее благодаря их моральной поддержке. КНДР, конечно, предоставила бы нам и свои вооружения, и добровольцев. Только Ким Чен Ын, как мудрый политик, даже не будет этого и предлагать Путину. Он понимает, что Путин не примет такую помощь. Путин хочет продемонстрировать, что Россия способна выстоять самостоятельно, не втягивая никого. Только в таком случае Россию признают в качестве нового мирового лидера».

При этом, по мнению исследователя КНДР, у Пхеньяна нет таких вооружений, которые могли бы нам серьезно помочь.

«Единственное, что мы можем взять у КНДР – это РСЗО калибра 600 мм. Всего один экземпляр, больше не нужно. Его наши военные хотели бы испытать, и не обязательно в зоне СВО, чтобы понять – эффективна ли эта штука, и стоит ли нам самим начать производство таких, или же нет», – предполагает Евгений Ким.

Оправдавшиеся надежды

«Пхеньян много лет надеялся, что Россия, как друг, перестанет идти на уступки американцам и Южной Корее, и выйдет из санкций против КНДР. 13 сентября 2023 года это наконец-то, скорее всего, произошло, – говорит Евгений Ким. – Причем выход из санкций, с точки зрения международного права, абсолютно справедлив. Совет безопасности ООН солидарно, вместе с Россией, ввел эти санкции после того, как в КНДР провели ядерные испытания на полигоне Пунгери. Там взорвали три атомные бомбы мощностью от 20 до 60 килотонн – 6 января 2016 года, 9 сентября 2016 года и 3 сентября 2017 года. Это вызвало возмущение, в том числе – и у Москвы. Но с тех пор в КНДР ядерных испытаний больше не проводили. Прошло 7 лет, поводов для санкций больше не существует».

Как рассказывает востоковед, когда в США и Южной Корее осознали, что «северяне» завершили программу ядерных испытаний, и в дальнейших взрывах ученые КНДР не видят смысла, Вашингтон и Сеул стали намеренно дезинформировать ООН, что якобы Пхеньян готовит для взрывов новые бомбы. Пхеньян, действительно, изготавливает новые бомбы, но он их делает уже не для испытаний, а просто для оборонных целей.

«Санкции давно пора снимать», – заключает Евгений Ким.

Северокорейские порты – перспективы

Для России, по мнению ученого, КНДР интересна, в первую очередь, как тихоокеанская держава, омываемая Желтым и Японским морями, и имеющая вполне приличный торговый флот, состоящий из примерно 150-160 судов валовой вместимостью приблизительно 500 000 тонн. Большинство торгового флота КНДР из-за санкций ходит под флагом Танзании и других стран. Но ходит совершенно спокойно, без преград. Эти суда можно фрахтовать, а через порты КНДР (пять из них обладают высокой мощностью) можно осуществлять океанский транзит.

«В связи с ростом восточного транзита, мощностей торговых портов Владивостока, Находки и Зарубино нам уже не хватает, их расширение – вопрос времени. А порты КНДР недогружены. Кроме того, у нас уже довольно давно была достигнута договоренность о строительстве еще одного порта в КНДР – в городе Радин (международное название Раджин) провинции Северная Хамген на побережье Японского моря. Сейчас там маленький порт, а мы его планировали взять в аренду, очень значительно укрупнить и адаптировать для контейнерных морских перевозок. По разными причинам проект не реализован. В том числе потому, что дело не казалось неотложным. А сейчас для нас этот проект становится крайне актуальным», – уверен Евгений Ким.

По словам специалиста, наша Дальневосточная железная дорога уже связывает Россию (станцию Хасан) с Радином колеей российского стандарта, и это позволит построить новый порт в короткие сроки.



