Россия вышла из «антиядерных» санкций против КНДР

Бронированный поезд, на котором с Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, пересек границу в районе железнодорожного моста через реку Раздольную в Приморском крае 12 сентября в 05:15 по московскому времени и без остановки продолжал движение на север до станции Хасан. Там его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, встреча проходила под военный оркестр.
Для лидера КНДР эта поездка стала первым зарубежным визитом за 3,5 года — с начала ковидной пандемии.
В момент приезда Ким Чен Ына Президент РФ Владимир Путин работал на площадках Восточного экономического форума во Владивостоке. Встреча руководителей России и КНДР состоялась на другой день — в среду, 13 сентября на космодроме Восточный, который северокорейский лидер попросил ему показать.
Экскурсию по космодрому для глав государств провел гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук. Показывая стартовый комплекс для ракет «Союз-2», Нестечук рассказал, в частности, что именно с Восточного ракета-носитель может вывести максимальный груз на орбиту: на 2 тонны больше, чем с Байконура и на тонну больше, чем с Северного. Лидеры стран осмотрели сборочный цех ракеты «Ангара», строящийся стартовый комплекс для нее и Центр управления пусками.
Владимира Путина и Ким Чен Ына сопровождали вице-премьер, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, член президиума ЦК Трудовой партии Кореи, маршал КНДР Пак Чон Чхон и «главный инженер Северной Кореи» — директор департамента производства боеприпасов КНДР Чо Чун Рени.
Здесь же, на космодроме Восточный, прошли переговоры: сначала в расширенном составе, а потом между двумя лидерами в формате тет-а-тет. На переговоры в расширенном составе Владимир Путин со стороны России пригласил министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, вице-премьеров Дениса Мантурова и Марата Хуснуллина, которые отвечают за промышленность и строительство соответственно, и министра транспорта Виталия Савельева. Суммарно оба раунда переговоров продолжались чуть более двух часов.
Первые их итоги озвучил корреспондентам «России-24» Сергей Лавров: «Больше никаких санкций против КНДР со стороны России не будет. Будем взаимодействовать только как равноправные партнеры. И через Совбез ООН новые антикорейские санкции не пропустим – заблокируем».
Еще через несколько минут Лавров расшифровал эту мысль для корреспондента ВГТРК Павла Зарубина: «Санкции против Северной Кореи принимались в совершенно другой политической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, когда были достаточные серьезные дебаты в Совете Безопасности. Но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад… Мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры».
А сам Владимир Путин по итогам переговоров сообщил, что «у нас очень много интересных проектов», и уточнил, что речь идет, в частности, об инициативах в области транспорта и логистики.
«Имеется в виду возобновление работы порта, морского порта, где можно сделать очень хороший такой логистический треугольник... Потом автомобильная дорога на Китай, здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом», — рассказал российский лидер.
Также Президент сообщил, что на встрече обсуждали развитие сельского хозяйства. «И в этом плане у нас, конечно, есть что предложить. Мы и гуманитарную помощь оказываем этой стране, но помимо гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие», — подчеркнул Владимир Путин.
Два тоста за обедом
В своем тосте Владимир Путин напомнил, что в этом году Россия и КНДР отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.
«Советский Союз первым признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику. Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня сообща действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», – сказал Президент России.
Далее Владимир Путин сказал товарищу Ким Чен Ыну, что тот твердо и уверенно следует курсом, который заложен выдающимися государственными деятелями: основателем КНДР Ким Ир Сеном и продолжателем его дела Ким Чен Иром – они были искренними и настоящими друзьями нашей страны.
Также Президент России отметил: космодром Восточный – это не единственное, что увидит лидер КНДР в ходе визита, он приглашен посетить еще целый ряд военных и промышленных объектов.
«В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг – старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами», – завершил тост Путин.
Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил искреннюю признательность за прием, также назвав российского Президента товарищем Путиным, и передал от корейского народа боевой и теплый братский привет всему российскому народу, который поднялся для осуществления исторического дела – надежно защитить стратегические интересы России.
«Товарищи, наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене ожесточенно разворачивается противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью. Только что мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на корейском полуострове и в Европе, и пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия в борьбе за безопасность и дело мира», – сказал Ким Чен Ын.
Глава КНДР высказал мнение, что расширять и развивать российско-корейские отношения дружбы и сотрудничества – это не только полностью отвечает интересам народов двух стран, но и является требованием современности.
«Буду с Президентом выстраивать на долгие времена устремленные в будущее отношения. Я чувствую на российской земле боевой дух и кипучую энергию, вижу достижения российского народа в деле построения сильной современной России под правильным руководством товарища Путина», - продолжил речь северокорейский лидер.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что героическая российская армия и народ одержат победы сразу на двух фронтах: на фронте СВО, и «в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию».
«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого товарища Владимира Владимировича Путина! За новые победы великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей! За героическую российскую армию и народ, которые блестяще наследуют традицию победы!», – завершил тост Ким Чен Ын.
России не требуется «военная помощь» КНДР
По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Кима, которое он высказал «Эксперту», визит Ким Чен Ына в Россию связан с СВО лишь косвенно, потому что Россия не нуждается ни в северокорейском оружии, ни в добровольцах из КНДР (эти темы звучали накануне визита в СМИ).
«Связь между визитом Ким Чен Ина и СВО точно такая же, как улучшившиеся отношения России с Африкой или с Индией, – сказал «Эксперту» Евгений Ким. – Развивающиеся страны увидели в России силу, способную противостоять коллективному Западу, и готовы сплотиться вокруг нашей страны, чтобы искать у нас защиты, когда мы станем еще сильнее благодаря их моральной поддержке. КНДР, конечно, предоставила бы нам и свои вооружения, и добровольцев. Только Ким Чен Ын, как мудрый политик, даже не будет этого и предлагать Путину. Он понимает, что Путин не примет такую помощь. Путин хочет продемонстрировать, что Россия способна выстоять самостоятельно, не втягивая никого. Только в таком случае Россию признают в качестве нового мирового лидера».
При этом, по мнению исследователя КНДР, у Пхеньяна нет таких вооружений, которые могли бы нам серьезно помочь.
«Единственное, что мы можем взять у КНДР – это РСЗО калибра 600 мм. Всего один экземпляр, больше не нужно. Его наши военные хотели бы испытать, и не обязательно в зоне СВО, чтобы понять – эффективна ли эта штука, и стоит ли нам самим начать производство таких, или же нет», – предполагает Евгений Ким.
Оправдавшиеся надежды
«Пхеньян много лет надеялся, что Россия, как друг, перестанет идти на уступки американцам и Южной Корее, и выйдет из санкций против КНДР. 13 сентября 2023 года это наконец-то, скорее всего, произошло, – говорит Евгений Ким. – Причем выход из санкций, с точки зрения международного права, абсолютно справедлив. Совет безопасности ООН солидарно, вместе с Россией, ввел эти санкции после того, как в КНДР провели ядерные испытания на полигоне Пунгери. Там взорвали три атомные бомбы мощностью от 20 до 60 килотонн – 6 января 2016 года, 9 сентября 2016 года и 3 сентября 2017 года. Это вызвало возмущение, в том числе – и у Москвы. Но с тех пор в КНДР ядерных испытаний больше не проводили. Прошло 7 лет, поводов для санкций больше не существует».
Как рассказывает востоковед, когда в США и Южной Корее осознали, что «северяне» завершили программу ядерных испытаний, и в дальнейших взрывах ученые КНДР не видят смысла, Вашингтон и Сеул стали намеренно дезинформировать ООН, что якобы Пхеньян готовит для взрывов новые бомбы. Пхеньян, действительно, изготавливает новые бомбы, но он их делает уже не для испытаний, а просто для оборонных целей.
«Санкции давно пора снимать», – заключает Евгений Ким.
Северокорейские порты – перспективы
Для России, по мнению ученого, КНДР интересна, в первую очередь, как тихоокеанская держава, омываемая Желтым и Японским морями, и имеющая вполне приличный торговый флот, состоящий из примерно 150-160 судов валовой вместимостью приблизительно 500 000 тонн. Большинство торгового флота КНДР из-за санкций ходит под флагом Танзании и других стран. Но ходит совершенно спокойно, без преград. Эти суда можно фрахтовать, а через порты КНДР (пять из них обладают высокой мощностью) можно осуществлять океанский транзит.
«В связи с ростом восточного транзита, мощностей торговых портов Владивостока, Находки и Зарубино нам уже не хватает, их расширение – вопрос времени. А порты КНДР недогружены. Кроме того, у нас уже довольно давно была достигнута договоренность о строительстве еще одного порта в КНДР – в городе Радин (международное название Раджин) провинции Северная Хамген на побережье Японского моря. Сейчас там маленький порт, а мы его планировали взять в аренду, очень значительно укрупнить и адаптировать для контейнерных морских перевозок. По разными причинам проект не реализован. В том числе потому, что дело не казалось неотложным. А сейчас для нас этот проект становится крайне актуальным», – уверен Евгений Ким.
По словам специалиста, наша Дальневосточная железная дорога уже связывает Россию (станцию Хасан) с Радином колеей российского стандарта, и это позволит построить новый порт в короткие сроки.