Сбер значительно нарастил количество торговых точек, где можно снять наличные с карты

Торговые точки, где можно снять наличные с карты при покупке, находятся почти во всех российских регионах. На сегодняшний день их количество достигло 28 тысяч, а к 2026 году оно должно превысить 60 тысяч, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«За один раз можно снять до 5 тыс. рублей — вместе с покупкой на любую сумму. Число снятий не ограничено. При снятии средств с карт Сбера комиссия не взимается — сервис бесплатный. Сервис позволяет экономить время клиентов Сбера», — отметили в банке.

О присутствии этого сервиса в торговой точке говорит наклейка «Здесь можно снять деньги с карты при покупке», которая размещается на кассе. Заранее узнать адреса магазинов, выдающих наличные, можно в разделе «На карте» мобильного приложения СберБанк Онлайн для Android и на сайте Сбера.

