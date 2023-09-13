США: торг по Украине уместен

Вашингтон очень осторожно, но все же меняет публичную риторику в отношении украинского конфликта, уже намекает на необходимость прекращения боевых действий и подталкивает Киев занять более гибкую переговорную позицию.

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Взамен прежней установки «война до победного конца» глава американского дипломатического ведомства Энтони Блинкен вдруг заявил: «все хотят, чтобы эта война закончилась». Естественно, что тут же глава Госдепа обвинил Москву, якобы не желающую вести переговоры с Киевом, поскольку для «танго нужны двое».

То ли служебное несоответствие Блинкена, то ли лицемерие позволили ему забыть, что президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года подписал указ о «невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным».

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Таким образом, Киев сознательно отказался от танго в пользу «боевого гопака», но основательно устал к настоящему времени, а главное — изрядно утомил своих западных спонсоров.

А самым сенсационным заявлением Блинкена стал пассаж о необходимости диалога в отношении государственных границ современной Украины. Ранее Киев и Вашингтон придерживались единой позиции о необходимости возвращения Украины к границам 1991 года, заявляя, что «торг здесь не уместен».

Новое высказывание Блинкена о том, что «условия и будущие границы будут зависеть от мнения Украины», перечеркивают эту жесткую позицию, мешающую началу переговоров.

До президентских выборов в США остается чуть более года, и Вашингтон явно стремиться зафиксировать хоть какой-то внешнеполитический успех на украинском направлении. Президенту США Джо Байдену будет очень сложно представить текущую ситуацию как свою победу.

Тем более, что помощь Киеву не только требует продолжения финансовых затрат, которые по мнению американского избирателя могли бы быть потрачены на решение внутренних проблем США, но и сопряжена с постоянными скандалами, связанными с разворовыванием западной помощи украинскими властями.

Американского избирателя начинают терзать смутные сомнения: их президент настолько глуп, что не замечает происходящего, или находиться в доле с украинскими властями?

Чтобы дать более-менее приличный ответ на эти неудобные вопросы, Вашингтон в последнее время усилил давление на Киев, потребовав начать борьбу с коррупцией. В итоге Зеленский вынужден был уволить министра обороны Украины Алексея Резникова, чье ведомство постоянно завышало закупочные цены на обмундирование и продукты питания в несколько раз.

Кроме того, за решеткой оказался спонсор президентской кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский, в отношении которого в США возбуждены уголовные дела по отмыванию украденных на Украине денежных средств.

Но самое печальное для Зеленского, что Вашингтон требует от Украины проведения президентских выборов, намеченных на весну будущего года. Опрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы», совместно с Киевским международным институтом социологии показал: 78% украинцев считают, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Таким образом США не только пытаются заставить украинские власти быть более сговорчивыми с мнением «Вашингтонского обкома», но и разрабатывают альтернативный вариант по замене Зеленского на более адекватного «лидера независимой Украины».