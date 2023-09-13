Стала известна цена эскортного электромотоцикла от Aurus

Электрический мотоцикл Aurus Merlon по стоимости будет конкурировать с американским мотоциклом Curtiss. Цена российского байка для торжественных церемоний сопровождения важных лиц составит порядка 10-12 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Aurus.

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«По цене Merlon позиционируется как Curtiss. Если американские аналоги сейчас стоят от $125 тысяч (14-15 млн рублей), то ориентировочная цена Merlon — 10-12 млн рублей», — сообщил представитель Aurus в кулуарах выставки MIMS Automobility Moscow.

По его словам, первые восемь мотоциклов Merlon поступят в Гараж особого назначения для почетного эскорта ко дню инаугурации президента РФ в 2024 году. Всего за следующий год планируется выпустить около 40 таких электромотоциклов, из них половину — с боковым прицепом.

По словам представителя Aurus, конкретных коммерческих планов по развитию проекта Merlon пока нет. Зато уже есть готовая конструкция, которая останется после того, как мотоцикл заступит на службу в почетное сопровождение.

