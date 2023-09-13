Стало известно о выходе владельца брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein из бизнеса в РФ

Американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в середине августа вышла из российского бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

До 17 августа владельцами ООО «Пивиэйч Сторс Рус» выступали PVH B.V. (с долей 99,99%) и PVH Europe B.V. (0,01%). Теперь единственным владельцем организации является Денис Щукин, юрлицо переименовано в ООО «Ритэйл Экселенс».

Как пишет издание со ссылкой на соцсети, Щукин с 2018 года руководит розничной сетью PVH в России. Ранее он работал в компании Adidas.

PVH решила приостановить работу на территории РФ в начале марта прошлого года. В отчете группы за первую половину 2023 года указывается, что она полностью вышла из российского бизнеса.

Издание предполагает, что «Ритэйл Экселенс» продолжит управлять бывшими точками PVH. Отмечается, что на HeadHunter опубликована вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково с адресом электронной почты на домене Retailexc.ru.

По мнению экспертов, сделка с PVH, вероятно, была безденежной, в нее могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами — такая схема позволяет заарубежным компаниям формально уйти c российского рынка, сохранив возможность для возврата. Отмечается, что, несмотря на скромную долю РФ в общей выручке международных модных брендов, российский рынок представляет для них интерес, поскольку на нем можно реализовать наиболее доходные товары.