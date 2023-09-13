Цифровизация уронит маржинальность банков

Банки не видят всех рисков цифровизации — в частности того, что цифровизация может снизить их маржинальность. Об этом на ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение-2023» заявил Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и главный научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ.

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Виктор Достов напомнил, как цифровизация резко снизила рентабельность сначала таксопарков, потом ритейла — в частности, магазинов электроники. Развитие маркетплейсов привело к тому, что производители напрямую получают доступ к потребителю. Банки сейчас находятся на стадии маркетплейсов, полагает Достов, и вскоре банки начнут поставки от производителя — а именно, цифровых рублей от ЦБ. Ведь с переходом к цифровому рублю ЦБ будет «изготавливать» деньги и напрямую работать с клиентами.

В середине августа ЦБ начал пилот с цифровым рублем — в нем участвуют 13 банков и 30 торгово-сервисных предприятий.