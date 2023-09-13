В Кремле отметили важность и содержательность переговоров Путина и Ким Чен Ына

Переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына были важными и содержательными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что «сам факт приезда Ким Чен Ына сюда с точки зрения двусторонних событий — очень важное событие», пишет агентство.

«Корейская сторона проявляет огромный интерес к развитию двусторонних связей. Они интересуются возможностями сотрудничества в области авиации и в области транспорта, и в плане воссоздания всей инфраструктуры, которая связана с нашим двусторонним сотрудничеством», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Лидеры России и КНДР осмотрели космодром «Восточный», после чего провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Далее состоялся официальный прием в честь Ким Чен Ына от имени президента в РФ.