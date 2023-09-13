В России повысили первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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«По кредитам (займам), по которым кредитный договор (договор займа) или дополнительное соглашение о рефинансировании заключены со дня вступления в силу постановления, заемщик оплачивает за счет собственных средств <…> 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — говорится в документе.

Нововведение распространяется на ипотеку на новостройки, а также «семейную», «сельскую», «дальневосточную» и для IT-специалистов. Ранее по ним минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости. При этом для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей условия остаются прежними, первоначальный взнос по ипотеке для них составляет 10% от стоимости жилья.

Этим же постановлением на 0,5% снижается предельная величина субсидий банкам, кредитующим граждан в рамках госпрограмм.

Документ вступит в силу 20 сентября.

