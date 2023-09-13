ВТБ запустит трансграничные переводы в Индию

До конца сентября ВТБ планирует запустить денежные переводы в индийских рупиях. Розничные клиенты банка смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Сделать это можно будет либо через сервис в ВТБ Онлайн, либо в отделении банка. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн рублей, комиссия – 1% от суммы перевода, деньги будут зачислены на счет получателя в течение двух рабочих дней, сообщили в пресс-службе банка.

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«ВТБ стал флагманом развития трансграничных переводов в новых экономических условиях. Модернизация системы международных расчетов – наш приоритет и один из ключевых ориентиров будущей стратегии. Мы понимаем, что клиентам необходимо укреплять "финансовые мосты" с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем их список для операций с "мягкими" валютами», — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

По его словам, клиентам ВТБ доступны переводы в 12 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Иран и почти во все страны СНГ. С начала года количество трансграничных переводов в банке превысило 140 тысяч, что в 3,5 раза больше по сравнению с январем-августом 2022 года. Объем переводов составил 20,8 млрд рублей. Самыми популярными направлениями стали Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

