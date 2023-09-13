ЕС объявил войну китайским электромобилям

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале расследования подозрений в том, что китайское правительство якобы субсидирует производство китайских электромобилей. Со стороны это выглядит так и, похоже, первое впечатление соответствует действительности, как будто европейские автоконцерны боятся китайских конкурентов. Судя по всему, в Брюсселе с ними согласны и считают, что европейский автопром не выдержит конкуренции с китайским в сфере электромобилей.

«У них (китайских электромобилей) искусственно низкие цены благодаря огромным правительственным субсидиям,- цитирует Bloomberg выдержку из выступления главы исполнительной власти ЕС на ее ежегодном выступлении в Европарламенте.- Мы не намерены пускать на наш рынок это искажение изнутри…»

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ЕК начала расследование, прекрасно понимая, что Пекин ответит зеркально. Эта «смелость» или отчаяние – еще одно доказательство, что в Брюсселе не верят в конкурентоспособность своих электромобилей.

Первыми, как обычно, на слова фон дер Ляйен отреагировали фондовые рынки. Акции китайских производителей электромобилей ожидаемо начали падать (к примеру, BYD Co в Гонконге на 2%), европейских – расти (Renault SA на 4,9%, а Volkswagen AG на 2,6%).

Китайские автопроизводители, включая наиболее крупных BYD и Nio Inc., готовятся захватить европейский рынок. Больше всего от появления на континенте дешевых электромобилей из Поднебесной пострадают производители массовых автомобилей, например, Stellantis NV и Volkswagen. Экспансия вызвана тем, что в самом Китае спрос на электромобили перестал расти.

Страхи европейских автопроизводителей не беспочвенны. BYD в этом году, например, отнял у Volkswagen титул самого продаваемого в Поднебесной автобренда. Сейчас его продукцию можно увидеть на улицах городов 15 европейских стран. Достаточно сказать, что его кроссовер Atto 3 стал в июле самым продаваемым электромобилем в Швеции. Цены на новые модели, включая новинку Seal, начинаются, скажем, в Германии приблизительно с 45 тыс. евро. Очевидно, что модель станет серьезным конкурентом как для Model 3 Tesla, так и для нескольких электромобилей Volkswagen.

ЕС, кстати, в этом году уже разбирался с американскими и китайскими субсидиями в зеленых технологиях. Брюссель призывает Пекин заново отбалансировать торговые отношения и открыть китайский рынок для компаний из Старого Света.

Больше всех на расследовании настаивала Франция. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр прилетел в Германию 13 сентября, чтобы уговорить хозяев настаивать на более жестких мерах для защиты европейского автопрома.

«Мы сейчас нуждаемся в том, чтобы наша европейская промышленная стратегия резко прибавила в инновациях,- подчеркнул Ле Мэр,- и лучше защищала наши интересы в конкурентной борьбе с КНР и США. Нельзя терять ни одного дня!»

Между тем, Урсуле фон дер Ляйен придется в скором будущем решать, стоит ли вводить со следующего года тарифы на электромобили в торговле между ЕС и Великобританией. По мнению экспертов, тарифы ударят по объединенной Европе и нанесут ущерб европейским автопроизводителям, а также усилят позиции их китайских коллег в конкурентной борьбе.