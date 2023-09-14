S&P 500: искусственный интеллект как средство от инфляции

Вчерашние данные о том, что темпы роста потребительских цен в США выросли с 3,2% до 3,7%, не имели шансов порадовать инвесторов. Они продолжали нарушать стройную картину последовательного снижения инфляции. С июня прошлого года та снижалась 12 месяцев подряд, упав с 9,1% до 3%, но в этом июле выросла до 3,2% и вот теперь вновь подскочила в августе.

Хуже того, впервые с января она превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших 3,6% в годовом выражении. Они справедливо полагали, что растущие цены на бензин внесут свой вклад в инфляцию, но чуть недооценили его – он обеспечил более половины прироста индекса потребительских цен в августе.

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Тем не менее они верно предсказали, что его увеличение за этот месяц составит 0,6%. Это максимальные темпы с июня 2022 года, когда инфляция в США находилась на максимуме более чем за 40 лет.

Еще хуже было то, что и базовый индекс потребительских цен, который не включает затраты на продукты питания и энергию, рос в августе быстрее, чем ожидалось. Он прибавил за месяц 0,3% при том что аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Это стало его первым ускорением с февраля.

Но в годовом выражении он вырос на 4,3%. Это вполне соответствовало оценкам, став наименьшим ростом почти за два года. На этом рынок и сосредоточился.

«Шорты», открывавшиеся перед ожидаемо не слишком радостной статистикой, начали покрывать по факту ее обнародования: могло быть хуже, но что есть, то есть. А аналитики, как в старом анекдоте, заговорили: «Ну ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас».

«Сегодняшний отчет по индексу потребительских цен, возможно, разочаровал тех, кто ожидал, что инфляция покажет четкую тенденцию к снижению, - цитировал Bloomberg управляющего директора Morgan Stanley Wealth Management Global Investment Office Майка Левенгарта. – Но учитывая, насколько высоки цены на нефть и убедительны последние экономические данные, тот факт, что цифры более или менее соответствовали оценкам, уже можно рассматривать как небольшую победу. Препятствия по-прежнему будут возникать, но ФРС все еще находится на пути к тому, чтобы оставить процентные ставки без изменений после заседания на следующей неделе».

И внутридневное снижение основных фондовых индексов США вчера оказалось достаточно скромным – 0,2-0,4%. В дальнейшем же их пути разошлись. Dow Jones Industrial Average завершил падением второй день подряд, потеряв 0,2%, а S&P 500 и Nasdaq Composite вышли в скромный плюс – на 0,12% и 0,29% соответственно.

Это во многом было заслугой технологических акций, немного оправившихся после падения вторника и начала среды благодаря новой волне интереса к теме искусственного интеллекта (ИИ или AI). Этому очень способствовало обсуждение текущих новостей.

Главы пяти из 10 крупнейших компаний США, ряд известных представителей мира высоких технологий, ученых, политиков, правозащитников и прочих были вчера на закрытом заседании Сената. Там присутствовали Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг и многие другие. Лидер сенатского большинства Чак Шумер созвал их, чтобы обсудить, как регулировать ИИ.

Одновременно Amazon.com представил обладающий генеративным искусственным интеллектом инструмент для сторонних продавцов, помогающий им создавать тексты для страниц своих товаров. «Это лишь верхушка айсберга – того, как мы планируем использовать ИИ», - написала в блоге вице-президент Amazon Мэри Бет Уэстморленд.

Следствием этих событий стал отскок акций практически всех крупных технологических компаний, имеющих хоть какое-нибудь отношение к искусственному интеллекту. И только у крупнейшей из них – Apple – они упали на 1,19%: Китай сообщил о проблемах с безопасностью iPhone. Бумаги же Amazon.com, прибавив 2,56%, вернулись на уровень августа 2022 года.

Но это пока нельзя считать возобновлением ралли, связанного с ИИ, которое уже разгоняло технологические акции в этом году. Нисходящий тренд, начатый в июле, и близко не сломлен, да и сезонность – сентябрь исторически худший месяц года – голосует против.

Фундаментальных оснований для продолжения взлета переоцененного рынка пока тоже не просматривается. Хотя надежда на то, что ближе к зиме акции покажут традиционный рост, не умирает в США никогда. «Если экономика останется устойчивой, а рост инфляции не возобновится, рынок может вырасти к концу года, как только мы преодолеем эти сезонно слабые месяцы – сентябрь и октябрь», -цитировал, например, вчера Bloomberg директора по инвестициям Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли.

