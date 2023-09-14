ЕЦБ может пойти сегодня на непопулярные меры

В среду на европейские акции обрушился целый поток статистики и слухов, игравших в пользу медведей. За быков выступали только планы ЕС начать расследование субсидирования электромобилей, поступающих из Китая.

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«Европа открыта для конкуренции, но не для гонки на выживание», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении к Европарламенту. И акции автопроизводителей ЕС взлетели.

Volvo и Renault, подорожав на 4,6% и 4,4% соответственно, с утра возглавили общеевропейский индекс Stoxx 600. Акции Volkswagen прибавляли 2,5% – и германский DAX на этой волне вышел в плюс. Но продлился рост недолго, автомобильный сектор Stoxx 600, поначалу прибавлявший 2%, ушел в минус – как и сам индекс.

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Причины были вескими. В четверг ЕЦБ предстоит принять решение по ставкам. Аналитики ждали, что на этот раз – после девяти последовательных повышений – он сохранит их неизменными. И еще в начале месяца рынок был готов с ними согласиться, оценивая вероятность подъема ставок в сентябре в 20%.

Однако уже в начале этой недели шансы, на его взгляд, выросли до 40%, а в среду достигли 70%. Причиной стала не только статистика, хотя она и показывала, что инфляция в ЕС все еще некомфортно высока. В августе та сохранилась на уровне 5,3% при прогнозах 5,1%, что могло послужить аргументом в пользу подъема ставок.

Но были и прямые намеки. Так, на прошлой неделе член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил агентству Bloomberg, что инвесторы «возможно» недооценивают вероятность увеличения стоимости заимствований.

А последние слухи рынок и вовсе расценил, как явную и целенаправленную «утечку». В среду уже агентство Reuters сообщило, что сотрудники ЕЦБ в четверг повысят прогноз инфляции на этот и на следующий год, понизив оценку роста.

И все же главный удар нанесла статистика из-за океана. Инфляция в США в августе не только выросла с 3,2% до 3,7%, но и впервые с января превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших 3,6%. Между тем успехи ФРС в понижении темпов роста потребительских цен были своеобразным маяком для ЕЦБ.

При этом главной причиной антирекорда стал рост цен на энергоносители, а он влияет и на ЕС. Так что – если не считать, что идущий в последние месяцы рост цен на нефть вскоре пойдет вспять – у ЕЦБ появилась дополнительная веская причина для подъема ставок.

Это плохая новость для акций и сама по себе, но на фоне нарастающих экономических проблем в ЕС она плоха вдвойне. Только в среду было объявлено, что промышленное производство в еврозоне упало в июле куда сильнее прогнозов – на 1,1% в месячном и 2,2% в годовом исчислении против 0,7% и 0,3% соответственно.

И подавляющее большинство европейских фондовых индексов завершило среду в минус. Германский DAX, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,39%, 0,42% и 0,36% соответственно, а Stoxx 600 упал на 0,32%.

Это неудивительно. Дело вновь запахло стагфляцией – экономическим спадом или застоем при так и не побежденной инфляции. ЕЦБ попал в ситуацию, которую в шахматах называют «цугцванг» – любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Как в экономике, так и в политике.

«В любом направлении есть потенциальные подводные камни, – писала накануне FT. – Сохранение ставок на прежнем уровне вызовет критику за то, что это произошло слишком рано, но их повышение рискует усугубить надвигающийся экономический спад».

