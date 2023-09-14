Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря уничтожен украинский беспилотный катер.

Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно об 11 сбитых российскими средствами ПВО украинских беспилотниках самолетного типа над Крымом. Накануне, 13 сентября, ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе, были перехвачены семь крылатых ракет из 10; повреждения получили два российских судна. Кроме того, три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота; все катера противника были уничтожены.