Ближайший выход членов российского экипажа МКС в открытый космос состоится в октябре-ноябре

Новый состав российского экипажа Международной космической станции (МКС) выполнит первый выход в космос в октябре-ноябре этого года, еще три будут произведены в 2024-м.

Статья по теме: Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым приводнился в Атлантическом океане Об этом рассказал командир экипажа корабля «Союз МС-24» космонавт Олег Кононенко, передает ТАСС. Ранее стало известно, что российский экипаж «Союза МС-24» совершит четыре выхода в открытый космос в ходе текущей экспедиции. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту транспортный корабль «Союз МС-24» с новым экипажем МКС, намечен на 18:44 мск пятницы, 15 сентября. Ракета стартует с площадки №31 космодрома Байконур. В экипаж корабля входят космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара.