Более 600 млн рублей сэкономит малый и средний бизнес Москвы на аренде недвижимости в 2023 году

Почти 300 представителей малого и среднего бизнеса получили одобрение властей Москвы и будут платить льготную ставку аренды помещений в 2023 году. Общий объем этой экономии в денежном выражении превысит 600 млн рублей за год, сообщил 14 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 4,2 тыс. рублей за кв метр в год. С начала 2023 года межведомственная комиссия предоставила такую меру поддержки 297 арендаторам, благодаря чему они смогут ежегодно экономить свыше 633 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, что в рамках действующего законодательства, сниженные ставки по аренде помещений у города могут получить субъекты малого предпринимательства, которые работают в нескольких отраслях. В их числе здравоохранение, образование, социальное питание, спорт, бытовое обслуживание и другое. Льготами также могут воспользоваться небольшие компании, в которых работают инвалиды. Преференции утверждат межведомственная комиссия правительства столицы.

«Предприниматели, получившие в этом году льготу по аренде, занимают объекты недвижимости площадью 60,8 тыс кв м. Городские помещения могут быть использованы под кафе и пекарни, небольшие частные клиники и детские сады, а также парикмахерские и торговые точки. Основное требование к малому бизнесу – это социально направленный вид деятельности», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.