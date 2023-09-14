Долю сдаваемого без заключения официальных договоров жилья оценили в 90%

Около 90% жилья в России арендуется без подписания необходимых документов.

Такие данные озвучил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас вот эта история вся арендная продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90%. Растет количество официальных заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости», — заявил депутат, пояснив, что по договору сдается элитная жилплощадь и жилье бизнес-класса, в то время как недвижимость среднего уровня остается «в тени».

Парламентарий призвал уделить особое внимание риелторам, законодательно закрепив их права и обязанности. По его словам, специалистов необходимо «выводить из подпольных условий в нормальную занятость».