В Берлине признали, что экономику Германии ждет спад в 2023 году

Правительство Олафа Шольца в новом прогнозе, который выйдет в через месяц, вместо слабого роста в 2023 году предскажет спад. ВВП в третьем квартале, пишет Bloomberg, опираясь на свои источники в Берлине, скорее всего вновь снизится и лишь в последнем квартале, вероятно, начнет чисто символически расти. Это значит, что по итогам года в годовом выражении у первой экономики Европы будет спад.

В прошлом прогнозе, сделанном в конце апреля, правительство ФРГ предсказывало рост экономики по итогам года на 0,4%. В новом же прогнозе, который должен выйти 11 октября, ожидается уже спад на 0,3%. Естественно, окончательные цифры могут немного измениться, потому что до их опубликования остались еще 4 недели, но в целом спад сохранится.

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Таким образом, Германия войдет в длинный список остальных прогнозистов, включая МВФ и Еврокомиссию (ЕК), которые предсказывают ей спад. МВФ прогнозировал ФРГ спад по итогам 2023 года еще в июле, кстати, тоже на 0,3%. Кстати, Германия станет единственной страной Большой семерки, в экономике которой в 2023 году будет спад. Экономика еврозоны, по прогнозу МВФ, в этом году вырастет на 0,9%, Великобритании – на 0,4%, а США – на 1,8%. Новый прогноз ЕК, вышедший 11 сентября, предсказывает Германии спад на 0,4%.

Причины спада в экономике Германии хорошо известны. Это и слабый спрос в Китае, крупнейшем торговом партнере Берлина; и нехватка квалифицированных рабочих, и сохраняющиеся последствия энергетического кризиса, и затяжная инфляция, которая снижает внутренний спрос в стране.

«В целом текущие экономические показатели пока не позволяют говорить об устойчивом восстановлении (экономики ФРГ) в предстоящие месяцы»,- говорится в последнем месячном прогнозе Министерства экономики ФРГ.- Развитие экономики, следовательно, будет в третьем квартале, скорее всего, очень слабым. Его темпы начнут расти не раньше конца текущего – начала следующего года».

Правда, в следующем году, сообщает Bloomberg, экономика Германии должна обойти соседей по еврозоне. МВФ прогнозирует Берлину в 2024 году рост экономики на 1,3%, а ЕК – на 1,1%.

Во вчерашнем выступлении в Берлине канцлер Шольц, кстати, в январе надеявшийся, что ФРГ удастся избежать инфляции в этом году, выразил надежду, что немецкой экономики помогут инвестиции в размере 100 млрд евро, которые планируются в 2024 году.

К сожалению, для правительства Шольца и Германии, немцы должны рассчитывать в целом на собственные силы, потому что ситуация с помощью из-за границы плачевная. В первой половине 23-го года, по данным Reuters, прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику Германии составили всего лишь 3,5 млрд. Складывается впечатление, что иностранные инвесторы разлюбили Германию, потому что в январе-июне 2022 года иностранцы вложили в немецкую экономику, по данным Bundesbank, почти в 10 раз больше – 34,1 млрд евро. К слову, показатели по FDI в этом году скорее всего будут, если в оставшиеся месяцы не произойдет чуда, самыми низкими почти за два десятилетия, подчеркивает Немецкий институт экономических исследований (DIW).

«Мало кто из-за границы хочет сейчас инвестировать сюда (в Германию),- соглашается начальник отдела глобального и региональных рынков Юрген Маттес,- потому что условия для этого в Германии слишком плохие».