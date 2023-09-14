Названа главная угроза для господства доллара

Известный американский экономист Барри Эйхенгрин, ранее работавший в МВФ, а сейчас преподающий экономику в Беркли, считает, что сохранение за долларом статуса главной резервной валюты во многом будет зависеть от того, удастся ли центробанку ФРС взять под контроль гигантский госдолг США. Эйхенгрин уверен, что главную опасность для доминирования доллара представляют не Китай с Россией, энергично проводящие дедолларизацию, и не напряженные отношения между США и странами БРИКС, а ежесекундно растущая громадная гора американского госдолга, который по оценкам Управления Конгресса США по бюджету (СВО) может к 2050 году достичь 181% от ВВП страны

Нечто подобное произошло сто лет назад, когда британский фунт стерлингов потерял статус мировой валюты в начале ХХ века не столько из-за геополитической напряженности, сколько из-за очень большого по тем временам, конечно, госдолга Британской империи, который после двух мировых войн вырос в 6 раз до 130% от ВВП Великобритании.