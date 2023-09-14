Названа главная угроза для господства доллара

Известный американский экономист Барри Эйхенгрин, ранее работавший в МВФ, а сейчас преподающий экономику в Беркли, считает, что сохранение за долларом статуса главной резервной валюты во многом будет зависеть от того, удастся ли центробанку ФРС взять под контроль гигантский госдолг США. Эйхенгрин уверен, что главную опасность для доминирования доллара представляют не Китай с Россией, энергично проводящие дедолларизацию, и не напряженные отношения между США и странами БРИКС, а ежесекундно растущая громадная гора американского госдолга, который по оценкам Управления Конгресса США по бюджету (СВО) может к 2050 году достичь 181% от ВВП страны
Нечто подобное произошло сто лет назад, когда британский фунт стерлингов потерял статус мировой валюты в начале ХХ века не столько из-за геополитической напряженности, сколько из-за очень большого по тем временам, конечно, госдолга Британской империи, который после двух мировых войн вырос в 6 раз до 130% от ВВП Великобритании.
«Сохранит доллар свою главную глобальную роль или не сохранит будет зависеть не от отношений с Россией, Китаем или БРИКС,- приводит объяснение Барри Эйхенгрина Business Insider.- Это будет скорее зависеть от того, удастся ли США взять под контроль свой огромный госдолг и избежать еще одного «закрытия» правительства из-за потолка госдолга…»
Экономисты бьют тревогу по поводу астрономического госдолга США, который в этом году превысил 32 трлн долларов и который продолжает быстро расти. Во втором квартале соотношение между размером долга и ВВП достигло рекордных для Америки 123% и может увеличиться в течение трех следующих десятилетий еще в полтора раза.
В этом году изрядно усилившийся в 2022 году американский доллар основательно ослаб относительно других резервных валют. Впрочем, по мнению Эйхенгрина, в слабости валюты имеются и свои плюсы. Например, такое положение вполне устраивает американские компании, производство которых находится в других странах. Сильный доллар по отношению к валютам стран, в которых они находятся, им невыгоден.
Несмотря на начавшийся несколько лет назад процесс дедолларизации, т.е. замены американского доллара другой валютой, валюта США по-прежнему чувствует себя вполне уверенно. Очевидно, процесс смещения «зеленого» с пьедестала – процесс длительный и займет в лучшем случае несколько десятилетий. Желающие избавиться от засилья доллара, а их численность в последнее время действительно быстро растет, часто приводят данные о снижении доли американской валюты в валютных резервах других стран. Однако евро, у которого проблем еще больше, чем у доллара, не в состоянии стать его конкурентом. Что же касается юаня, пожалуй, единственного потенциального соперника доллара, то сейчас он очень сильно отстает. Для того, чтобы ликвидировать отставание и приблизиться к американской валюте, ему потребуется много лет.
Еще одним потенциальным конкурентом может, по крайней мере, теоретически стать единая валюта БРИКС, о которой в последние пару лет много говорят члены этой организации. Однако, как показал недавний саммит БРИКС в Южной Африке, процесс ее создания крайне сложен, если вообще возможен, и займет очень много времени.