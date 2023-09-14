Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его посетить Северную Корею.

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Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что Путин «с удовольствием принял приглашение», подтвердив стремление «неизменно продолжать историю и традиции дружбы» между Москвой и Пхеньяном.

Уточняется, что приглашение было сделано во время официального ужина после встречи лидеров двух стран на космодроме Восточный.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответный визит президента Путина в КНДР пока не планируется.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись накануне, 13 сентября; они продолжались более четырех часов. Политики осмотрели Восточный, после чего провели переговоры с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Далее состоялся официальный прием от имени президента РФ.