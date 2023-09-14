Компания «Лазеры и аппаратура» расширила производственную площадку в Москве на 30%

Московская компания «Лазеры и аппаратура», которая специализируется на выпуске промышленных лазерных станков, расширила производственные мощности в Зеленограде на 30% за счет расширения цехов узловой сборки и механообработки. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Потребность отечественной промышленности в сложных системах и решениях для лазерной обработки существенно выросла. Дополнительные площади позволят предприятию увеличить выпуск станков, добавил руководитель департамента.

Производство площадью 3,5 тыс. кв. метров располагается в технопарке «Элма». За счет расширения общая площадь вырастет почти до 5 тыс. кв. метров. Как рассказала исполнительный директор предприятия Анна Цыганцова, компания может одновременно выпускать более 70 лазерных машин, а в год – более 200. Решение об увеличении производственных мощностей приняли из-за высокого спроса на станки для лазерной обработки, в первую очередь прецизионной и пятикоординатной.

Производством промышленных лазерных станков для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков предприятие занимается на протяжении четверти века. Более 800 лазерных машин, выпущенных группой «Лазеры и аппаратура», работают на предприятиях России, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья. Производство локализовано на 80%, это является самый высокий показатель в РФ среди производителей лазерного оборудования. Предприятие обеспечивает полный цикл разработки, производства и внедрения технологий лазерной и обработки.