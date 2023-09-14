Левая часть Крымского моста открылась для автотранспорта после ремонта раньше намеченного срока

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков.

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«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней. На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что левая часть моста полностью готова принять поток автотранспорта, уточнив, что далее предстоит заменить второе пролетное строение.

«Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — сказал Хуснуллин.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали надводные беспилотники ВСУ, погибли два жителя Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, а 18-го в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта. Стоимость ремонта Крымского моста оценивалась в 1-1,3 млрд руб.