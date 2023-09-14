Литий-ионные батареи оденут в бронежилеты

Компания «Сэтра» построит в подмосковной Дубне производство литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) полного цикла, с собственным R&D-центром. Мощность предприятия — 1ГВт-ч в год — на порядки больше, чем у других производств ЛИА в России. В проект планируется вложить 2,5 млрд рублей.

Созданная в 2022 году, «Сэтра» ведет историю своих разработок ЛИА с 2012 года, когда этим занялась команда энтузиастов в научно-исследовательской лаборатории. Появившееся в 2015 году первое решение — ячейки и батареи на основе системы термостатирования и управления зарядом-разрядом сегодня запатентовано и общепризнано как оптимальное для систем хранения энергии.

С 2017 года началось сотрудничество с китайской Xiamen Tob New Energy Nechnolodgy Co.Ltd. Последняя изготовила по техническому заданию российской стороны катодные и анодные ленты с улучшенными характеристиками для аккумуляторов систем LFP, NMC, LTO. Полученные образцы, по результатам испытаний, соответствовали лучшим мировым аналогам, таким как CATL, LG, Toshiba.

Одна из разработок команды, на которую также получен патент, это технология трехслойного сепаратора, ключевого элемента батареи, от которого зависит ее термическая стабильность и, как следствие, долговечность. По словам самих разработчиков, инновационный сепаратор, в отличие от обычных, полиэтиленовых, изготовлен из тех же материалов, что и пуленепробиваемые жилеты и увеличивает ресурс батареи в несколько раз.

Производство в Дубне, спроектированное при участии китайского партнера, будет поставлять решения мощностью от 5 кВт до 100 МВт для всего спектра отраслей - от космических аппаратов и подводного флота до электротранспорта, устройств накопления энергии для телекоммуникационных систем, источников бесперебойного питания на Крайнем Севере и в пустыне Сахара. Сверхзадачей «Сэтра» ставит себе — вывести отрасль химических источников тока на технологическую независимость.