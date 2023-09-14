Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, 15 сентября он планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», лидеры двух стран обсудят международную повестку и региональные проблемы, а также сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. В частности, речь пойдет об импортозамещении.

Также о скором визите Лукашенко в РФ сообщило государственное агентство БелТА. «Президент Белaруси Александр Лукашенко 14 сентября напрaвился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Центрaльной чaстью визита стaнут переговоры с президентом России Влaдимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября», — указывается в сообщении.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле; президент Белоруссии участвовал в саммите «Россия — Африка». Политики обсудили экономическое положение обеих стран, строительство Союзного государства, обстановку в зоне спецоперации и в сопредельных государствах.