Махмуд-Али Калиматов: Ингушетии удалось сэкономить на торгах более 127 миллионов рублей бюджетных средств

Руководитель комитета государственного заказа Ингушетии Заурбек Хаутиев сообщил главе региона Махмуду-Али Калиматову об участии ведомства в Национальном рейтинге прозрачности закупок, который существует с 2006 года. По итогам 2022 года республика в очередной раз была отмечена сертификатом «Высокая прозрачность».



Как обратил внимание Заурбек Хаутиев, Ингушетия не только стала единственным регионом СКФО, чью прозрачность и эффективность в закупочной деятельности отметили сертификатом, но и получила самый высокий балл из северокавказских субъектов.

Хаутиев сообщил Махмуду-Али Калиматову, что комитет планирует провести обучающие семинары для заказчиков республики по вопросам применения Закона №44. В ходе семинаров будут освещены и актуальные изменения в законе, которые вступили в силу в мае в соответствии с документом «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 28 апреляФРФ.

В прошлом году комитет по государственному заказу Ингушетии и РОСЭЛТОРГ провели вебинар н три семинара для республиканских заказчиков.

Кроме того, как доложил Хаутиев, за счет эффективной реализации задач, стоящих перед ведомством, в этом году получилось правильно организовать работу, направленную на совершение централизованных закупок и реализацию мероприятий в рамках нацпроектов и госпрограмм, а также обеспечить оперативную реакцию на возникающие проблемные вопросы. За первое полугодие, как уточнил чиновник, комитет разместил 1082 торгов на общую сумму более 5,1 миллиарда рублей. Было заключено 810 контрактов на 4,1 миллиарда рублей.

Махмуд-Али Калиматов, подводя итоги встречи, отметил, что принятые меры дали возможность сэкономить более 127 миллионов рублей в ходе торгов и правильно наладить работу, направленную на проведение централизованных госзакупок, мероприятий национальных проектов и госпрограмм.

Он дал положительную оценку тому факту, что Ингушетия оказалась лидером рейтинга «Высокая прозрачность» среди регионов СКФО. Как указал Калиматов, это свидетельствует о том, что Ингушетия находится на правильном пути, и теперь важно закрепить имеющиеся результаты и продолжать двигаться дальше в таком же темпе. Руководитель субъекта призвал должным образом реагировать на жалобы, которые поступают от участников закупок, оперативно принимать меры, чтобы процедура проведения торгов соответствовала всем нормам действующего законодательства. Махмуд-Али Калиматов назвал ключевой задачей комитета на 2023 год своевременное определение поставщиков – исполнителей и подрядчиков – для заказчиков из Ингушетии в непростых условиях, связанных с антироссийскими санкциями. Среди основных задач он также обозначил оказание содействия органам государственной власти в реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммами и нацпроектами.