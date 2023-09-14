«Медленно, но верно»: Дерипаска рассказал о возвращении активов «деловых русичей» с Запада

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой говорится, как «охотники на олигархов» из министерства юстиции США сконцентрировали свои усилия на ликвидации сети посредников, на которых российские «олигархи полагаются для перемещения денег». По словам Дерипаски, деньги различными путями все-таки возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики.

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«Охота американских олигархов из deep state за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам. Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

В статье, на которую ссылается российский бизнесмен, говорится, что после конфискации яхт и самолетов, специальная группа министерства юстиции KleptoCapture все чаще обращает внимание на «поставщиков профессиональных услуг, которые поддерживают российских олигархов». В качестве примера приводятся обвинения, выдвинутые прокуратурой американскому адвокату, который «способствовал выплатам Вексельбергу, и гражданину Великобритании, который предположительно работал управляющим имуществом Олега Дерипаски».

«Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state», — резюмировал Дерипаска.