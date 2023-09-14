Минобороны РФ сообщило об уничтожении более десятка украинских дронов над Крымом

Российские средства ПВО сбили над Крымом 11 украинских беспилотников.

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Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«14 сентября около 05:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Накануне, 13 сентября, Украина атаковала судоремонтный завод в Севастополе, российские средства ПВО перехватили семь крылатых ракет из 10; повреждения получили два российских судна. Кроме того, ВСУ нанесли удар тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота; все катера противника были уничтожены.