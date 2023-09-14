На Колыме туристы смогут самостоятельно добывать золото

Власти Магаданской области намерены выделить специальный участок под «вольный принос» для туристов, желающих побывать в роли золотоискателей. По мнению губернатора региона Сергея Носова, от желающих испытать «сильные ощущения» отбоя не будет. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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«Всегда было много желающих: а можно помыть золото? — Можно! И такую возможность как раз новый закон может предоставить. Мы сейчас рассматриваем вариант участка, который будет выделен именно под "вольный принос". Там может добываться золото силами туристов, совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать», — сообщил Носов.

Госдума в первом чтении приняла закон о старательской деятельности, согласно которому добывать золото на старательских участках непромышленным способом смогут индивидуальные предприниматели. Губернатор рассказал, что в регионе уже выделили несколько десятков гектаров для такой частной золотодобычи. Он объяснил, что «тут не работает принцип "где хочу, там и рою», добывать золото можно только на специально отведенной территории.

«Мы понимаем, что нам все равно нужно будет контролировать эту деятельность, а также мы будем в ответе за соблюдение природоохранного законодательства. Соблюдение законодательства в вопросах оборота драгоценных металлов тоже никто не отменял — и здесь работы добавится всем. Это довольно большая и ответственная работа, в которой торопиться не надо», — добавил губернатор.

Законопроект «О старательской деятельности», или «вольном приносе» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина для урегулирования деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения месторождениях или отработанных россыпях. Магаданская область станет пилотным регионом, где будет осуществляться деятельность в рамках нового закона.