На рынке акций начали лопаться «пузыри»

Торговля малоликвидными акциями всегда считалась очень рискованным занятием, но при этом могущим принести огромные барыши. На Московской бирже есть бумаги малоизвестных даже трейдерам с большим стажем компаний, которые по всем показателям недооценены в десятки, а то и сотни раз.

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Крупные инвесторы, такие как паевые инвестиционные и пенсионные фонды, с такими активами практически не работают, поскольку их сложно купить или продать даже на пару сотен тысяч рублей, чтобы серьезно не двинуть их котировки.

Но в этом году интерес ко второму и третьему эшелону резко вырос. Практически каждый день какая-то бумага из этих списков летала на десятки процентов без каких-либо поводов. Связано это с тем, что сейчас рынком акций правят частные инвесторы, и среди них сформировалась когорта агрессивных спекулянтов, которые совсем небольшими деньгами разгоняла ту или иную бумагу.

При этом аналитики давно предупреждали, что рост котировок очень многих акций малоизвестных эмитентов фундаментально не оправдан.

Сегодня для многих наступил день расплаты.

На рынке наблюдается ажиотажный сброс малоликвидных бумаг. Московская биржа провела уже свыше 50 дискретных аукциона по акциям, цена которых падала более чем на 20%. Такого обвала «неликвида» в отсутствие масштабного кризиса не припомнят даже трейдеры, работающие на рынке со дня его основания.

По некоторым акциям в биржевых «стаканах» какое-то время вообще не было заявок на покупку.

«Текущее падение бумаг второго и третьего эшелонов может быть связано с акциями ОВК. Это один из пузырей на рынке. Как известно, во втором и третьем эшелонах раздулись невероятные пузыри. Акции выросли на 500-1000% без роста фундаментальных показателей», - пишет в своем обзоле основатель управляющей компании Alenka Capital Элвис Марламов.

Действительно, проблемы у производителя железнодорожного транспорта «Объединенной вагонной компании» есть. На этой неделе акционеры ОВК одобрили дополнительную эмиссию 12,5 млрд акций номиналом 1 руб., при том, что сейчас уставный капитал эмитента составляет чуть менее 116 млн руб.

«Дополнительная эмиссия нацелена, прежде всего, на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки компании и входящих в ее состав организаций», - объясняет необходимость допэмиссии сама ОВК.

Вот только выпуск новых акций сильно размоет долю миноритариев и в 100 раз снизит прибыль на одну акцию.

Неудивительно, что акции ОВК на информации о допэмиссии с 5 сентября подешевели примерно в 3 раза.

Но все-таки объяснять панику на рынке малоликвидных акций только проблемами ОВК было бы не совсем верно.

Очень часто агрессивная распродажа акций второго и третьего эшелонов говорит о смене настроений инвесторов и появлении у них четких намерений сокращать свои вложения в рисковые активы.