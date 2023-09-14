Новая технология получения ксантана может вытеснить китайский импорт

Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали новую технологию получения ксантановой камеди — вещества, которое широко используется в нефтегазовой, пищевой и фармацевтической отрасли. Ценным свойством ксантана является его способность формировать вязкие гели в широком диапазоне температур и кислотности. Отечественные разработчики давно пытаются найти эффективный способ биосинтеза этой добавки; не раз анонсировалось открытие промышленных производств ксантановой камеди. Но до сих пор в России этот полисахарид не выпускают, почти 100 процентов продукции импортируется из Китая. Шансы российского производителя выйти на отечественный рынок ксантана, объем которого оценивается в 90 млрд. рублей, зависят от того, сможет ли он конкурировать с китайскими поставщиками в цене продукта.

Ноу-хау кубанских ученых состоит в использовании доступных и дешевых продуктов переработки растительного сырья — кукурузного экстракта и свекловичной мелассы (вместо, например, традиционно применяемой для этих целей кукурузы), а также в оригинальной технологии сушки сырца с сокращенным количеством технологических этапов.

Основной стратегией является технологическое решение, продукт которого будет по цене и качеству конкурировать с поставками из Китая. Для достижения экономически целесообразного значения продуцирования камеди осуществляется селекция микроорганизмов и разработка технологии их культивирования в биореакторах с использованием дешевых сырьевых ресурсов переработки зерновых культур, — рассказал руководитель Центра биотехнологий Кубанского ГАУ Сергей Копыльцов.

Ученые уже провели лабораторные испытания, теперь технология тестируется на площадке одного из индустриальных партнеров вуза. Название компании не разглашается.

Параллельно проекты запуска промпроизводства ксантановой камеди реализовывает в Татарстане компания «АлНЭКо», в Нижневартовске — «Газпром Нефть» совместно с «ЭКОНО-ТЕХ». Ранее с похожими планами выступал «Технопарк Мордовия», однако тот проект стоимостью 1,2 млрд. рублей был заморожен в 2017 году.

Кстантановая камедь включена Минпромторгом России в перечень стратегических продуктов биотехнологий, подлежащих импортозамещению.