Новые производственные центры вступили в борьбу за глобальный текстильный рынок

Мощная структурная перестройка происходит сегодня на мировом рынке текстильной продукции. Китай, все еще остающийся лидером по объему производства, постепенно сдает свои позиции — прироста мощностей там нет, а в мировые текстильные лидеры вырываются новые страны — Вьетнам, Индонезия и Бангладеш. Об этом в своем выступлении на прошедшей текстильной выставке «Интерткань» сообщил Алексей Кошенков, владелец текстильного агентства Crestele, а также текстильных брендов Prekson, Shelys и Befors. По его словам, сам Китай активно инвестирует в эти страны и переносит туда часть своих производств.

Впрочем, новым странам не просто будет занять место среди ведущих производителей текстиля: в пятерке лидеров во главе с Китаем представлены ЕС, Индия, США и Пакистан. ЕС и США сейчас активно восстанавливают свои текстильные мощности, при этом ЕС по технологиям и инновациям занимает 1 место в мире, а весь производимый в США текстиль потребляется внутри страны. В то же время новые текстильные центры, как и сам Китай, по-прежнему рассчитывают на платежеспособных покупателей старого света.

Внутри самого Китая рост текстильного производства остановился, прежде всего, из-за сокращения спроса на текстильную продукцию со стороны Европы. Сегодня Китай ищет новые рынки сбыта. А это, по мнению Алексея Кошенкова, — Россия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Однако пока покупатели этих стран не столь платежеспособны и привлекательны, как американские и европейские. Это касается и России. «Внутри страны многим кажется, что мы — огромная страна, которая влияет на текстильный рынок. Но это принятие желаемого за действительное. Из одного триллиона долларов глобального текстильного рынка доля России составляет лишь 0,6 процента. На рынке готовой одежды — примерно то же самое», — говорит Алексей Кошенков.