Один человек погиб при обстреле села в Курской области — Старовойт

Водитель погрузчика погиб при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — сообщил Старовойт.

Ранее 14 сентября под обстрел попало село Гордеевка в Кореневском районе. Повреждения получила линия электроснабжения. По данным губернатора, никто не пострадал.

В настоящий момент ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области, информирует глава региона. Помимо Теткина, прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский Глушковского района. «Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — уточнил Роман Старовойт.