Окна и форточки для кабины «Суперджета» сделали из российского стекла

Обнинское НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в корпорацию «Ростех») организовало серийный выпуск комплектующих для самолетов SJ-100 из высокопрочного стекла — остекления кабин экипажа и внешней защиты внешнего светового оборудования. До сих пор эти комплектующие закупались за рубежом.



Для одного самолета речь идет о шести изделиях остекления кабины пилотов, которые сохраняют рабочие характеристики при температурах от −62 до +85 °C. Лобовые стекла и форточки представляют собой семиплекс с подогревом: четыре силикатных стекла, склеенных тремя слоями полимерной пленки. Они выдерживают столкновение с птицей на скорости более 570 км/ч, не допуская разгерметизации. Боковые стекла кабины — триплекс из прочного ориентированного органического стекла. Защита сигнальных огней и другого светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении выполнена из органического стекла.



Наряду с «Технологией» в проекте по импортозамещению остекления SJ-100 участвовали два научно-исследовательских института. НИИ технического стекла им. В.Ф. Солинова (Москва), созданный в 1954 году для разработки стекла для авиации, обеспечил нанесение электрообогревного слоя. НИИ химии технологии полимеров имени академика В. А. Каргина (г. Дзержинск Нижегородской области) отвечал за производство органического стекла.



По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, российская разработка прошла все наземные проверки и ни в чем не уступает зарубежным аналогам. До конца года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для SJ-100. В будущем их выпуск будет увеличен по мере наращивания производства российских «Суперджетов» (подробно о ходе локализации производства SJ-100 читайте — https://expert.ru/expert/2023/36/russkiy-aviaprom-otvoyevyvayet-nebo/).