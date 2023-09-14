Опубликована программа VII Московского финансового форума

Ключевым событием форума станет пленарная сессия «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». К участию в сессии приглашены Президент — Председатель Правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Мэр города Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашен Председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В рамках деловых сессий также выступят руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель ФНС России Даниил Егоров, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и другие.

На тематических сессиях будут рассмотрены налоговая политика, управление государственными финансами, управление публичной собственностью, система закупок и многое другое. Отдельное внимание на полях МФФ–2023 будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков.

Московский финансовый форум — авторитетная площадка для обсуждения финансовой и бюджетной политики государства, актуальных вопросов развития отечественного финансового сектора. В ходе этих дискуссий определяются ключевые векторы развития российской экономики.

Напоминаем, что в этом году форум пройдет 28 сентября в ЦВЗ «Манеж». За прямыми трансляциями всех мероприятий деловой программы можно будет следить на сайте Форума: https://mff.minfin.ru/.

Московский финансовый форум проходит при поддержке крупнейших российских компаний. Генеральными спонсорами форума являются банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк.

Главные партнеры — АО «Россельхозбанк» и АО «ДОМ.РФ». Главный спонсор — «Газпромбанк» (Акционерное общество). В статусе официальных спонсоров форума выступают: ПСБ, СОВКОМБАНК, Московский клиентский банк, АК «АЛРОСА» (ПАО). Официальные партнеры мероприятия: платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (СБП), а также Тинькофф Банк. Спонсоры: госкорпорация «Росатом», ООО «НПО «КРИСТА», АО «Гознак». Партнер форума — Всероссийский союз страховщиков.

Освещать события Московского финансового форума в 2023 году будут ведущие СМИ. Генеральные информационные партнеры: РИА «Новости», ИД «Коммерсантъ», RT. Генеральное информационное агентство — ТАСС. Генеральный мультимедийный партнер — МИЦ «Известия». Генеральный радиопартнер — Коммерсантъ FM. Официальные информационные партнеры — «Интерфакс», журнал «Эксперт» и деловое издание «Ведомости». Информационными партнерами являются «Российская газета», Ruptly, журналы «Компания» и «Бюджет».

По вопросам, связанным с работой СМИ в рамках освещения мероприятия, можно обратиться в пресс-центр Московского финансового форума по электронной почте: press-mff@minfin.ru или телефону: +7 (495) 363 74 85.

CПРАВКА:

Московский финансовый форум — уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России и выработки эффективных решений. Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре.