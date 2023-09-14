План Ломоносова, Рита Дакота и The Srarkillers впервые выступят на фестивале Дикая мята

Гостей open-air ждут три ярких и насыщенных дня – на территории вновь развернется большой, комфортный, наполненный развлечениями фестивальный город и, конечно, зрителей ждут выступления любимых музыкантов и открытие новых ярких имен.

«Дикая Мята» уже приступил к анонсам программы 2024 года - впервые на open-air выступят поп-рок певица Рита Дакота, дальневосточные альтернативщики The Starkillers и панк-группа «План Ломоносова». Также ранее были заявлены Drummatix, Найк Борзов, polnalyubvi, Вадяра Блюз, Gilead, Soltwine, Минаева, Levandowskiy & Sche, «Чемодан Гризли» и Blizkey.

- Мы всегда прислушиваемся к поклонникам фестиваля, в конечном итоге, мы для них и работаем. Мы проводили опросы зрителей, чьи выступления из артистов 2023 года понравились больше всего, и после опроса именно с названных имен мы и стали формировать программу. Каждый год лайн-ап пополняется звездными дебютантами, которых также определяют наши поклонники: например, нас давно просили позвать Риту Дакоту, The Starkillers и «План Ломоносова» и вот артисты в лайн-апе. Мы, конечно, в самом начале: зрителей ждет встреча с самыми яркими молодыми артистами и, конечно, часто обсуждаемыми большими звездами, но уже сейчас понятно, что это будет ЛЕГЕНДАРНО! - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Дикая Мята» — это три дня музыки, любви, комфорта, встреч и знакомств, впечатлений и ярких эмоций. Территория Дикой Мяты считается самой комфортной фестивальной площадкой страны: проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, работает комната матери и ребенка, детский сад, душевые и санузлы, функционирует лекторий, фудкорт и многое другое. В круглогодичном формате действует арт-кэмп «Дикая Мята», музыкальная студия, бассейн, кафе с авторской кухней «Наша птичка» и «Дачный клуб Тинькофф», в котором два раза в неделю проходят концерты с бесплатным входом. В 2023 году open-air за три дня посетило 60 000 зрителей.