Польский злотый болезненно воспринял снижение заказов из Германии

Польский злотый упал до почти 5-месячного минимума, отметки 4,3 доллара за доллар в сентябре, под давлением неожиданного решения центрального банка снизить основную процентную ставку на 75 б.п. до 6% годовых. Хотя некоторые аналитики ожидали снижения, но гораздо меньшего — лишь на 25 б.п.

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Снижение ставки аналитики расценили как политически мотивированный маневр, предпринятый накануне всеобщих выборов 15 октября. В ответ основная оппозиционная партия страны заявила даже, что созовет специальный трибунал для суда над главой ЦБ Адамом Глапински, если она придет к власти.

Поскольку годовая инфляция в стране по-прежнему превышает целевой показатель 10%, экономисты опасаются, что этот шаг был не чем иным, как политически мотивированным шоком, призванным помочь правящей партии в преддверии выборов в октябре.

Кроме того, местная валюта оказалась под давлением укрепления доллара и нежелания рисковать после того, как промышленные заказы в Германии, ключевом рынке для развивающихся долларпейских стран, упали больше, чем ожидалось в июле.

Только после неожиданного снижения ставки злотый обвалился сразу на 3% по отношению к доллару и показал худшую динамику с начала российско-украинского конфликта. На этом фоне, пишет Bloomberg, два крупнейших инвестиционных банка Уолл-стрит разошлись в своих прогнозах по польскому злотому.

Так, Goldman Sachs снизил свои целевые показатели по этой валюте, заявив, что сокращение курса центрального банка на прошлой неделе, вероятно, приведет к «длительному превышению инфляцией целевого уровня».

JPMorgan Chase, с другой стороны, заявил, что не будет делать «медвежьих» ставок, учитывая хорошие экономические показатели Польши, и будет искать возможности открыть длинные позиции.

В понедельник, 11 сентября 2023 года, злотый находился на отметке 4,6206 по отношению к доллар, вблизи самого низкого уровня с апреля после падения на прошлой неделе на 3,4%. Фондовый индекс WIG20 начал неделю ростом на 0,7% после падения на 5,2% на прошлой неделе.

Если ожидания экономического роста в долларпе не улучшатся, риски для злотого остаются «смещенными в сторону дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе», заявили аналитики Goldman Sachs. Стратеги снизили свой 3-месячный прогноз по злотому до 4,65 за доллар, а 6-месячный целевой показатель до 4,6, сохранив 12-месячный прогноз без изменений на уровне 4,55.

Стратеги JPMorgan придерживаются другой точки зрения, учитывая положительный внешний баланс Польши. Однако «теперь для этого могут потребоваться октябрьские выборы, которые должны уменьшить чрезмерно мягкую предвзятость как денежно-кредитной, так и фискальной политики».

Злотому прогнозируют 4,40000 за доллар

Утром в четверг, 14 сентября 2023 года пара USD/PLN торговалась на открытии долларпейской сессии на уровне 4,30336, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. С началом торгов котировки устремились вверх, пытаясь повторно тестировать 4,31217 — «тройную вершину» вчерашнего закрытия.

Пробой этого уровня сопротивления, полагает эксперт, способен открыть зеленый свет к следующему уровню 4,32200. А при угасании «бычьего» настроя пара USD/PLN, скорее всего, консолидируется в районе сегодняшнего открытия.

Александр Соловьев отмечает, что польская валюта оказалась под давлением укрепления доллара после выхода вчерашних данных по американской инфляции.

«Исходя из текущих реалий, а также принимая во внимание заседание ФРС США на следующей неделе, видится объективным продолжение бычьего тренда в паре и переписывание недельного максимума 4,37580. Ожидаю, что польский злотый будет торговаться на уровне 4,40000 к концу этого квартала», — говорит он.

В целом, заявили «Эксперту» аналитики FinExpert, курс польский злотый/доллар переживает очень сложный период. В сентябре идет уже вторая неделя худших результатов за долгое время. Судя по технической картине торгов дневного таймфрейма, рынок настроен продавать злотый. С фундаментальной точки зрения, против нацвалюты Польши играет фактор снижения процентной ставки местным Центробанком. Ключевые сигналы свидетельствуют о потенциале дополнительного снижения злотого.