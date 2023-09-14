Потери ВСУ на Донецком направлении после восьми неудачных атак составили до 350 человек

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР).

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

На Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое, уничтожено до 95 украинских боевиков; на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях отражено по одной атаке, противник потерял в общей сложности около 325 военнослужащих, информирует ведомство.

«На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30», — указывается в сводке министерства.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.