«Профессионал» с помощью займа ФРП увеличил выпуск навесного оборудования для спецтехники на 40%

Ивановский завод «Профессионал» расширил производство навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Объем выпуска вырос на 40% — до 17 тысяч тонн в год.

Увеличение мощностей предприятия стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей, из которых 480 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» предоставил ФРП.

С помощью займа ФРП завод приобрел современное оборудование и увеличил выпуск ковшей, стрел, рукоятей, грейферного оборудования, рыхлителей, шарнирных соединений, а также кузовов самосвалов. Они изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и комплектующих.

В настоящее время, по данным компании, на российском рынке навесного и рабочего оборудования около 20% продукции представлено зарубежными производителями. После выхода на полную мощность «Профессионал» планирует снизить долю импорта на рынке России в среднем до 10%, а по отдельным направлениям — до 5%.

Ковши — основное выпускаемое навесное оборудование. Спецтехника с ковшами используется в дорожном и промышленном строительстве, при добыче полезных ископаемых, для выполнения работ по благоустройству и поддержанию городской инфраструктуры. Среди ключевых клиентов — предприятия СУЭКа, «Северстали», «Газпрома», «Полиметалла», «Алросы» и др.

Благодаря расширению производства на заводе создано более 70 дополнительных рабочих мест.

В конце августа 2023 года предприятию одобрен еще один заем ФРП в размере 490 млн рублей на реализацию второго проекта. С помощью нового займа «Профессионал» откроет собственный литейный цех, где будет выпускать сменные защитные элементы оборудования, которые сейчас поставляются из-за рубежа. Тем самым снизится себестоимость и увеличится выпуск навесного оборудования на 17% — до 20 тысяч тонн продукции в год.

