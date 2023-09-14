Производитель лазерных станков увеличил мощности на 30 процентов

Московская компания «Лазеры и аппаратура», выпускающая промышленные лазерные станки, открыла новую площадку с дополнительными цехами узловой сборки и механообработки, что позволит ей увеличить объем производства на 30 процентов. По мнению руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинникова, стремление компании увеличить выпуск станков связано со значительным ростом потребности российской промышленности в отечественных сложных системах и решениях для лазерной обработки. Повышенным спросом пользуются в первую очередь установки для прецезионной и пятикоординатной обработки.

Производство, расположенное в технопарке «Элма» в Зеленограде, занимало около 3,5 тысячи квадратных метров, теперь общая площадь производственных площадок компании составляет почти пять тысяч квадратных метров. «Организация работ позволяет производить одновременно более 70 лазерных машин, а в год — свыше 200», — отметила Анна Цыганцова, исполнительный директор предприятия.

ГК «Лазеры и аппаратура» на протяжении 25 лет разрабатывает и выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Более 800 лазерных машин, выпущенных компанией, работает на предприятиях России, Беларуси и других стран. Они используются в первую очередь в микроэлектронной промышленности. При этом производство локализовано на 80 процентов.

Успешным для компании стал 2022 год, когда производителю удалось поставить заказчикам 24 лазерные установки, что втрое больше показателей предыдущего, пандемийного года. В том же году компания активно обновляла линейку, делая ставку на инновации. В частности, наладила серийное производство новой модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерных технологических комплексов для сварки металлических изделий сложной формы и высокоточной обработки, изготовления датчиков. Помимо этого, инженеры разработали промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести рабочее место оператора лазерной установки на 70 метров, и внедрили систему бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и программного обеспечения собственной разработки.