Производство одежды в Москве выросло более, чем в три раза

В январе - июле 2023 года московские производители одежды нарастили ее выпуск более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика связана со стремлением занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов из России, сообщил 14 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Легкую промышленность столицы представляют свыше 250 компаний, на которых работают более 10 тысяч человек. За первые 7 месяцев этого года объем выпуска продукции столичных фабрик и заводов, специализирующихся на изготовлении одежды, увеличился на 218% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Владимир Ефимов. Он отметил, что в Москве выпускают не только одежду и обувь, но также продукцию из текстиля и кожи.

Высокий темп развития отрасли связан, прежде всего, с желанием промышленников занять ниши на рынке, которые освободились после ухода иностранных брендов. При этом увеличивается не только объем производства, но и отгрузки.

«Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе – июле этого года составил 39,6 млрд рублей, что на 40,8% превышает показатель за аналогичный период 2022-го», — уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По официальным данным, в Москве работает более четырех тысяч производств и промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тыс сотрудников. При этом в среднем в год в столице открывается 40-50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.