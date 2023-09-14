Резким ударом Центробанк может отбросить доллар к 90 рублям

С сегодняшнего дня, 14 сентября 2023 года, Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года. Как пояснил регулятор на своем сайте, с 14 по 22 сентября ЦБ осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей.

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Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов.

Выплаты держателям еврооблигаций будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.

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Резкое увеличение ее предложение, уверен регулятор, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке.

Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям Российской Федерации, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом 1,75 млрд евро — 4 декабря 2025 года.

Банк России, как и другие центробанки развитых и развивающихся стран, используют валютные интервенции (и другие меры), чтобы сгладить временные шоки на валютном рынке, которые могут привести к увеличению рисков для финансовой стабильности. Поэтому, пояснил «Эксперту» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в таких условиях ЦБ пробует применить непосредственное регулирование курса рубля за счет продажи валюты.

«Решение Банка России об ускорении операций зеркалирования скорее можно назвать локальным и тактическим. Эффект от этого решения не будет слишком позитивным для рубля — скорее, можно говорить о стабилизирующем эффекте. Возможно, рубль останется в диапазоне 90-100 за доллар до конца этого года. Если же рубль продолжит падать, то Банк России может снова ускорить зеркалирование», — отмечает Владимир Кошелев.

Лимит продажи 150 млрд рублей был бы реализован и так, но в силу фактора погашения евробондов ЦБ просто принял решение о продаже юаней в сжатые сроки, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это, по мнению аналитика, должно абсорбировать излишний спрос и стабилизировать рубль. Как минимум, в результате юань может быть слабее иных валют, а в рамках месяца идея падения доллара в сторону 90, евро до 98 и юань под 12,5 все ещё в работе.

Информация о продажах валюты появилась неделю назад, обращает внимание главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Рынок отреагировал на данную новость достаточно спокойно, указывает аналитик. Такая реакция, по-видимому, связана с тем, что увеличение продажи валюты будет лишь временным фактором. При этом спрос на иностранную валюту, вызванный ситуацией с импортом, стабилен.

Сейчас инвесторы фокусируются на предстоящем в конце текущей недели заседании ЦБ РФ и тех шагах, которые может сделать регулятор по его итогам, обращает внимание Богдан Зварич. Для рынка данный шаг означает рост предложения иностранной валюты, что, учитывая дополнительные поддерживающие факторы, может привести к восстановлению рубля.

«Среди таких факторов отметим стабильную ситуацию в ценах на нефть. Плюс к этому, в начале следующей недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, что окажет дополнительную поддержку национальной валюте. Суммарно эти факторы способны привести к возвращению пары доллар/рубль в диапазон 90 – 95 рублей», — ожидает эксперт.