Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в случае появления каналов с запрещенной информацией

Роскомнадзор не исключил блокировку WhatsApp в случае, если сервис, объявивший накануне о запуске в 150 странах функции создания каналов, откроет в России «недружественные» ресурсы.

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«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — к блокировке», — говорится в ответе РКН на соответствующий запрос ТАСС.

В ведомстве пояснили, что требования российского законодательства распространяются на все компании, в том числе мессенджеры и соцсети.

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«Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений», — подчеркивается в сообщении.

В РКН «настоятельно» рекомендовали организациям и пользователям переходить на российские сервисы.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в случае, если сервис запустит русскоязычные новостные каналы, возможна его блокировка в РФ. Аналогичные высказывания прозвучали в верхней палате российского парламента; глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил подумать об отечественном мессенджере по примеру Китая.