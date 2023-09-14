Россельхозбанк учредил дочернюю компанию с многомиллиардным капиталом

Россельхозбанк (РСХБ) учредил дочернюю компанию «РСХБ Финансовые услуги» с уставным капиталом 22,745 млрд рублей. Как следует из выписки ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 12 сентября.

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Все 100% акций новой компании принадлежат Россельхозбанку. Ее гендиректором назначен Иван Куракин. В качестве основного вида деятельности «РСХБ Финансовые услуги» указана деятельность холдинговых компаний. В числе дополнительных — деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Россельхозбанк был создан в 2000 году с целью развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Банк на 100% принадлежит государству.