Стал известен объем активов, который вывели из Европы российские бизнесмены

Российские миллиардеры после начала СВО вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов. Богатство репатриируется в Россию и дружественные страны, пишет Bloomberg.

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«В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию. Это увеличит общую стоимость возвращенных с февраля 2022 года богатыми россиянами активов, как минимум до $50 млрд», — сообщает агентство.

Как пишет Bloomberg, новая тенденция пришла на смену «многолетней практике российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги».

«Кремль использовал такие стимулы, как местные внутренние "оффшорные" зоны с низкими налогами, которые он ввел в 2018 году и постоянно совершенствует. Россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных убежищах, таких как Кипр или Мальта, в то время как холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы», — говорится в публикации.

Bloomberg также приводит данные первого замминистра экономики РФ Ильи Торосова, озвученные на Восточном экономическом форуме, согласно которым только в этом году в российские «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а всего их стало 254.