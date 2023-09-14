Столичная компания разработала новую технологию обработки металлорежущих пластин

Компания «Микробор», которая обладает статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, разработала технологию шлифовки, подготовки режущей кромки и нанесения покрытия для металлорежущих пластин из твердого сплава. Разработка поможет локализоваться производственные процессы на территории России. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Технология позволит выпускать не единичные заказы, а поставить на поток производство режущих пластин, обработанных таким методом. Они предназначены для получистовой и черновой обработки сталей группы «Р», пояснили в пресс-службе. Всего было разработано две модели металлорежущих пластин: для обработки металлических деталей на глубине пяти миллиметров и для восьми миллиметров. Инструмент получился термоустойчивым и может работать на скоростях 180–450 метров в минуту.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, в технополисе уделяют большое внимание экологичности производств, а новая технология обработки металлорежущих твердосплавных пластин как раз отвечает этим критериям. Обработка кромки основана на методе гидроабразивной микроструйной обработки. Таким образом, вместо применения масляных жидкостей для охлаждения используют мелкий песок из оксида алюминия, смешанного с водой. Песок выдерживает множество циклов обработки и может использоваться повторно в других отраслях.

Как подчеркнул Владислав Овчинский, после ухода иностранных компаний потребность в качественных инструментах, особенно в сегменте металлорежущих пластин из твердого сплава, возросла. Технология резидента ОЭЗ позволила в два раза увеличить износостойкость инструмента – снимать и менять пластины, калибровать станок придется реже. Так, на работу будут затрачивать меньше времени, а из-за повышенной устойчивости сократятся затраты на покупку инструмента, сказал он.

Металлорежущие пластины могут применять на предприятиях общего машиностроения для обработки конструкционных, легированных и иных сталей с повышенной термической и химической устойчивостью.